Руководство ОАЭ поздравило Абия Ахмеда с повторным назначением на пост премьер-министра Эфиопии

АБУ-ДАБИ, 7 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание Абию Ахмеду по случаю его повторного назначения на пост премьер-министра Федеративной Демократической Республики Эфиопия.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента ОАЭ Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян также направили Абию Ахмеду поздравительные послания по этому случаю.