Цены на золото растут после падения до двухмесячного минимума

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 8 октября 2026 года (WAM) -- Цены на золото в четверг немного выросли на фоне ослабления доллара США после достижения 18-месячного максимума. Золото начало восстанавливаться в цене после падения до двухмесячного минимума.

К 01:40 по Гринвичу золото на спотовом рынке подорожало на 0,5% до 4 132,66 доллара за тройскую унцию.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 0,4% до 4 157,60 доллара за тройскую унцию.

Среди других драгоценных металлов серебро на спотовом рынке подорожало на 0,4% до 60,36 доллара за унцию, платина выросла в цене на 1,8% до 1 660,05 доллара, а палладий подорожал на 1,6% до 1 142 долларов за унцию.