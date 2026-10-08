Президент ОАЭ и президент Сирии обсудили по телефону двустороннее сотрудничество и ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 8 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и президент Сирийской Арабской Республики Его Превосходительство Ахмед аш-Шараа в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения и пути расширения сотрудничества, прежде всего в экономической сфере и области развития.

Стороны также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, уделив особое внимание последним событиям на Ближнем Востоке и их последствиям для будущего региона, его безопасности и стабильности.

Лидеры двух стран подчеркнули важность укрепления региональной безопасности и стабильности в интересах всех народов региона.