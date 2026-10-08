Цены на нефть растут, Brent достигла 101,53 доллара за баррель

ПЕКИН, 8 октября 2026 года (WAM) -- Цены на нефть в четверг утром выросли в ходе азиатских торгов. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,33 доллара, или 1,33%, до 101,53 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,11 доллара, или 1,26%, до 89,39 доллара за баррель.

По итогам торгов в среду цены на нефть снизились после решения Международного энергетического агентства (МЭА) ускорить поставки нефти из стратегических резервов и уделить первоочередное внимание обеспечению поставок дизельного топлива.