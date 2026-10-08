В России планируют использовать не менее 12 тысяч роботов-доставщиков в течение трех лет

МОСКВА, 8 октября 2026 года (WAM) -- В России планируется ввести в эксплуатацию не менее 12 тыс. роверов в течение трех лет с целью проверки их применения. Экспериментальный правовой режим для использования роверов введен постановлением, которое разработало Минэкономразвития России. Председатель правительства страны Михаил Мишустин подписал его, сообщается на сайте министерства, передает TV BRICS.

Под ровером в программе эксперимента понимается автономное устройство, оснащенное автоматизированной системой управления, которое перевозит грузы и оказывает транспортно-логистические услуги. Такие устройства смогут работать на велопешеходных дорожках, прилегающих территориях, тротуарах, в жилых, велосипедных и пешеходных зонах.

За три года эксперимента планируется обеспечить не менее 10,8 млн километров пробега роверов, ввести в эксплуатацию не менее 12 тыс. роботов и выполнить не менее 10,8 млн заказов. Оценка эффективности результатов эксперимента будет проводиться по показателям пробега, количества роверов в эксплуатации, числа заказов и дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением требований программы.

Эксперимент охватит 34 субъекта Российской Федерации и федеральную территорию «Сириус».