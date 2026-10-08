ОАЭ решительно осудили атаки хуситов на международные аэропорты имени короля Халида и Абха

АБУ-ДАБИ, 8 октября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили атаки хуситов на международные аэропорты имени короля Халида и Абха в Саудовской Аравии, в результате которых погибли три человека, граждане Марокко, Алжира и Судана, а десятки мирных жителей получили ранения.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ подчеркивается, что эти атаки представляют собой грубое нарушение суверенитета Саудовской Аравии и угрозу ее безопасности и стабильности.

МИД подтвердил полную солидарность ОАЭ с Саудовской Аравией и поддержку всех мер, направленных на обеспечение безопасности и стабильности королевства.

ОАЭ также выразили искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.