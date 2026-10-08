Президент ОАЭ получил приглашение от короля Саудовской Аравии принять участие в саммите ССАГЗ и ЕС

АБУ-ДАБИ, 8 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян получил письменное послание от хранителя двух святынь, короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда с приглашением принять участие во втором саммите Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) и Европейского союза (ЕС), который пройдет в Саудовской Аравии в октябре этого года.

Послание принял государственный министр ОАЭ Халифа бин Шахин Аль Марар в ходе встречи с послом Саудовской Аравии в ОАЭ Султаном бин Абдаллой Аль Лувайханом Аль Анкари, состоявшейся в Министерстве иностранных дел в Абу-Даби.

В ходе встречи стороны обсудили возможности укрепления сотрудничества между ССАГЗ и ЕС и выразили надежду на успешное проведение второго саммита.