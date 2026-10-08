МИД ОАЭ принял консульский патент нового генерального консула Мозамбика

ДУБАЙ, 8 октября 2026 года (WAM) -- Директор представительства Министерства иностранных дел ОАЭ в Дубае Рашид Абдалла Аль Касир принял консульский патент генерального консула Республики Мозамбик в Дубае и северных эмиратах Фернанду Чомара.

В ходе встречи, состоявшейся в представительстве МИД ОАЭ в Дубае, Аль Касир поздравил генерального консула с назначением и пожелал ему успехов на новом посту. Он также высоко оценил прочные двусторонние отношения между ОАЭ и Мозамбиком в различных сферах, представляющих взаимный интерес.