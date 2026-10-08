Государственный министр ОАЭ Саид Аль Хаджери встретился с помощником президента Азербайджана

АБУ-ДАБИ, 8 октября 2026 года (WAM) -- Государственный министр ОАЭ Саид Аль Хаджери встретился в Министерстве иностранных дел в Абу-Даби с помощником президента Азербайджанской Республики, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

В ходе встречи стороны приветствовали поступательное развитие двусторонних отношений в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства и подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему расширению сотрудничества в интересах двух стран и их народов. Они также подчеркнули важность достижения конкретных результатов, способствующих укреплению двусторонних связей.

Стороны обсудили развитие ситуации в регионе, подчеркнув важность международных усилий по укреплению мира и безопасности.