В ДР Конго число случаев заражения лихорадкой Эбола достигло 8728, более 4200 человек скончались

КИНШАСА, 9 октября 2026 года (WAM) -- Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго сообщил в четверг, что число зарегистрированных случаев заражения лихорадкой Эбола в стране возросло до 8728, из них 4205 закончились летальным исходом.

Согласно ежедневному отчету института, за последние сутки выявлено 63 новых случая заражения и зарегистрировано 27 смертей. Еще 10 человек выздоровели.

Ранее генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея предупредил об угрозе распространения вируса на соседние страны на фоне продолжающейся вспышки заболевания в ДР Конго.