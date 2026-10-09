Цены на золото немного выросли после падения до двухмесячного минимума

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 9 октября 2026 года (WAM) -- Цены на золото в пятницу незначительно выросли.

По состоянию на 00:43 по Гринвичу стоимость золота на спотовом рынке повысилась на 0,3% до 4147,77 доллара за унцию, после того как в среду достигла двухмесячного минимума. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на 0,4% до 4172,70 доллара за унцию.

Среди других драгоценных металлов серебро подорожало на 0,5% до 59,62 доллара за унцию, платина — на 1,4% до 1656,30 доллара за унцию, а палладий — на 1,1% до 1135,25 доллара за унцию.