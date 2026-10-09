ОАЭ и Россия сотрудничают в организации Чемпионата России среди лошадей чистокровной арабской породы

МОСКВА, 9 октября 2026 года (WAM) -- В субботу в конноспортивном комплексе «Максима Парк», расположенном в деревне Горки Сухаревские Дмитровского района Московской области, стартует Чемпионат России среди лошадей чистокровной арабской породы 2026 года. Соревнования проводятся при содействии Общества по разведению арабских лошадей ОАЭ (EAHS).

В чемпионате примут участие около 30 лошадей, принадлежащих 18 владельцам и конным заводам. Цель чемпионата заключается в популяризации разведения лошадей арабской породы и укреплении сотрудничества между их владельцами и заводчиками.

«Максима Парк» является одним из ведущих специализированных конноспортивных комплексов России. В течение года здесь проходят многочисленные российские и международные соревнования и мероприятия.

Общество по разведению арабских лошадей ОАЭ предоставит денежные призы для участников отборочных соревнований и кубки для победителей финала. Эта инициатива направлена на поддержку владельцев и заводчиков лошадей, а также на повышение качества проведения соревнований.

Участвуя в чемпионате, Общество по разведению арабских лошадей ОАЭ стремится расширять международное сотрудничество, развивать соревнования для лошадей арабской породы и сохранять эту породу как неотъемлемую часть национального наследия ОАЭ.

Организация также работает над укреплением позиций арабских лошадей во всем мире и повышением качества услуг для самих животных, их владельцев и заводчиков.