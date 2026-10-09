ОАЭ выразили солидарность с ДР Конго и соболезнования в связи с гибелью людей при столкновении судов

АБУ-ДАБИ, 9 октября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты выразили солидарность с Демократической Республикой Конго в связи со столкновением двух судов на реке Конго, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ выражаются искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу ДР Конго в связи с трагедией. Ведомство также пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим.