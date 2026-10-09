Президент ОАЭ провел телефонный разговор с премьер-министром Канады

АБУ-ДАБИ, 9 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял телефонный звонок от премьер-министра Канады Марка Карни.

В ходе разговора лидеры обсудили различные направления двустороннего сотрудничества и пути укрепления экономических и инвестиционных связей в секторах, отвечающих приоритетам развития обеих стран, включая передовые технологии и искусственный интеллект.

Президент ОАЭ и премьер-министр Канады подтвердили намерение продолжать укрепление отношений между двумя странами и развивать долгосрочные устойчивые партнерские связи, открывающие новые возможности для экономического и инвестиционного сотрудничества и способствующие росту благосостояния народов обеих стран.

Лидеры также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке и предпринимаемым усилиям по укреплению безопасности, стабильности и мира в регионе в интересах всех его народов и их развития.