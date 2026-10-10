Национальная гвардия ОАЭ спасла 22 человека после пожара на нефтяном танкере в Арабском заливе

АБУ-ДАБИ, 10 октября 2026 года (WAM) -- Подразделение береговой охраны Национальной гвардии ОАЭ спасло 22 члена экипажа нефтяного танкера, граждан азиатских государств, после пожара на борту судна в Арабском заливе.

Спасательная операция началась после того, как экипаж танкера сообщил о пожаре на борту. Сотрудники береговой охраны оперативно отреагировали на сообщение, установили местонахождение судна, прибыли к нему и спасли всех 22 членов экипажа.

Спасенным оказали необходимую первую медицинскую помощь, после чего передали уполномоченным органам. Состояние всех членов экипажа оценивается как стабильное.

Операция продемонстрировала высокий уровень подготовки и оперативной готовности сотрудников Национальной гвардии ОАЭ, а также их способность своевременно реагировать на происшествия и чрезвычайные ситуации на море, спасать человеческие жизни и обеспечивать безопасность в международных водах.