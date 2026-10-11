Президент ОАЭ распорядился переименовать международный аэропорт Аль-Айн в международный аэропорт имени Тахнуна

АБУ-ДАБИ, 11 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян распорядился присвоить международному аэропорту Аль-Айн имя покойного шейха Тахнуна бин Мохаммеда Аль Нахайяна в знак признания его многолетней службы на благо ОАЭ. С сегодняшнего дня аэропорт официально носит название «Международный аэропорт имени Тахнуна».

Решение президента ОАЭ отражает верность традициям и признательность поколению основателей государства, чья мудрость, самоотверженность и неизменная преданность стране сыграли важную роль в ее становлении и развитии на разных этапах.