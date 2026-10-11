ОАЭ решительно осудили атаки хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Саудовской Аравии

АБУ-ДАБИ, 11 октября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили атаки группировки хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Саудовской Аравии, в результате которых погибли 12 человек, в том числе граждане Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана, США и Бангладеш. Сотни мирных жителей получили ранения.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ подчеркивается, что эти нападения являются грубым нарушением суверенитета Саудовской Аравии и представляют угрозу ее безопасности и стабильности.

Министерство вновь подтвердило полную солидарность ОАЭ с Саудовской Аравией и поддержку всех мер, направленных на обеспечение безопасности и стабильности королевства.

ОАЭ выразили искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, а также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.