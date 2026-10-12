Абдулла бин Заед и глава МИД Нидерландов обсудили укрепление двусторонних отношений

АБУ-ДАБИ, 12 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Королевства Нидерландов Томом Берендсеном, в ходе которого стороны обсудили пути укрепления двусторонних отношений в различных областях.

Особое внимание было уделено развитию стратегического сотрудничества в ряде секторов, прежде всего в экономике и сфере развития.

Стороны также обсудили текущие региональные и международные события и обменялись мнениями по этим вопросам.