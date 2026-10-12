Руководство ОАЭ поздравило президента Экваториальной Гвинеи с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 12 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого по случаю Дня независимости.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра, председатель Администрации президента ОАЭ Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян также направили поздравительные послания президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого и премьер-министру страны Мануэлю Осе Нсуэ Нсуа.