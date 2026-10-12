ОАЭ решительно осудили продолжающиеся атаки хуситов на международный аэропорт имени короля Халида

АБУ-ДАБИ, 12 октября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили продолжающиеся атаки группировки хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Саудовской Аравии, в результате которых несколько мирных жителей получили ранения.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ подчеркивается, что эти атаки являются грубым нарушением суверенитета Саудовской Аравии и представляют угрозу ее безопасности и стабильности.

Министерство вновь подтвердило полную солидарность ОАЭ с Саудовской Аравией и поддержку всех мер, направленных на обеспечение безопасности и стабильности королевства.

МИД ОАЭ также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.