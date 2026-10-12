ОАЭ официально вступили в Международную федерацию гимнастики

ДУБАЙ, 12 октября 2026 года (WAM) -- ОАЭ официально стали членом Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Страну в организации представляет Комитет по гимнастике Федерации ОАЭ «Спорт для всех». Членство открывает возможность участия в международных соревнованиях.

Президент Федерации ОАЭ «Спорт для всех» Саид Али Аль Аджиль сообщил, что накануне федерация получила официальное письмо, подтверждающее ее членство в международной организации. Соответствующее решение было принято на конгрессе Международной федерации гимнастики в Бангкоке (Таиланд).

По его словам, этот шаг отражает стремление федерации расширять международные партнерские связи, укреплять сотрудничество, обмениваться опытом и содействовать развитию спорта. Он также открывает возможности для участия в международных программах и соревнованиях по гимнастике, а также для выявления талантливых спортсменов среди граждан и резидентов ОАЭ.

Аль Аджиль отметил, что Комитет по гимнастике был создан в структуре Федерации ОАЭ «Спорт для всех» при поддержке Национального олимпийского комитета ОАЭ и Министерства спорта. Это способствует укреплению позиций страны в данном олимпийском виде спорта.