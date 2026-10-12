Мохаммед бин Рашид утвердил состав совета директоров Центра экономической безопасности Дубая

ДУБАЙ, 12 октября 2026 года (WAM) -- Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум в качестве правителя эмирата издал решение № 24 от 2026 года о формировании совета директоров Центра экономической безопасности Дубая.

Председателем совета директоров назначен Талаль Хумейд Бельхуль, а его заместителем стал Авад Хадер Аль Мухейри.

В состав совета также вошли Тамим Мохаммед Аль Мухейри, доктор Рияд Мохаммед Бельхуль, Саиф Обейд Аль Мансури, Фейсал Мохаммед Аль Авади и генеральный директор Центра.

Решение вступает в силу со дня его издания и будет опубликовано в официальной газете.