ОАЭ изучают возможности сотрудничества в сфере передовых производственных технологий на промышленной выставке в Китае

ШАНХАЙ, Китай, 12 октября 2026 года (WAM) -- Делегация ОАЭ во главе с заместителем министра промышленности и передовых технологий Хасаном Джасемом Аль Нувайсом принимает участие в Китайской международной промышленной выставке (CIIF 2026), которая проходит в Шанхае с 12 по 16 октября. В ходе мероприятия представители ОАЭ изучают возможности расширения промышленного, технологического и инвестиционного сотрудничества с Китаем.

Участие министерства в выставке направлено на укрепление партнерства в промышленной сфере, поиск инвестиционных возможностей в приоритетных отраслях и развитие сотрудничества в области передовых технологий и интеллектуального производства.

В состав делегации вошли высокопоставленные представители Министерства промышленности и передовых технологий ОАЭ, а также представители ряда организаций и компаний, включая Банк развития ОАЭ, Инвестиционное управление Абу-Даби, Экономическую зону Рас-эль-Хаймы (RAKEZ), группу EDGE, Emirates Global Aluminium и Aldar.

Программа пребывания делегации ОАЭ в Китае предусматривает посещение выставочных павильонов, встречи с ведущими китайскими компаниями и ознакомление с работой предприятий, специализирующихся на робототехнике, автоматизации и интеллектуальном производстве. В ходе поездки делегация намерена изучить возможности передачи технологий, развития промышленного партнерства и продвижения инвестиционных возможностей ОАЭ среди международных промышленных компаний.