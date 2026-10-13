Цены на золото немного выросли

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 13 октября 2026 года (WAM) -- Цены на золото во вторник незначительно повысились.

К 03:56 по Гринвичу стоимость золота на спотовом рынке выросла на 0,4% до 4 185,69 доллара за унцию. Накануне цена драгоценного металла достигла максимума за неделю.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на 0,5% до 4 209,90 доллара за унцию.

Среди других драгоценных металлов серебро на спотовом рынке подорожало на 0,2% до 60,42 доллара за унцию, платина — на 0,7% до 1 697,40 доллара, палладий — на 0,1% до 1 144,30 доллара за унцию.