Российские ученые предложили способ переработки старых солнечных панелей в карбид кремния

МОСКВА, 13 октября 2026 года (WAM) -- Двухэтапный способ переработки отслуживших солнечных панелей разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Севастопольского государственного университета. Из отходов получают карбид кремния – ценный материал для силовой электроники и огнеупорной керамики. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки России, передает TV BRICS.

Чтобы переработать старую солнечную панель, ее сначала нагревают до 500 градусов Цельсия методом пиролиза, чтобы отделить кремний от полимерной прослойки. Затем кремнийсодержащий материал смешивают с техническим углеродом и обрабатывают безвакуумной электрической дугой при температуре 1,8 тыс. градусов Цельсия. В результате получается карбид кремния. Весь процесс занимает одну минуту.

Солнечная энергетика считается экологически чистой, но сами фотоэлектрические модули служат всего 20–30 лет. После этого они превращаются в сложные отходы, содержащие стекло, алюминий, кремний, медь, полимеры и другие элементы. Существующие методы переработки требуют дорогих и токсичных реагентов и дают продукт низкого качества, который нельзя использовать повторно.

«Пиролиз помог решить одновременно несколько задач: удалить мешающие дальнейшей переработке полимеры, получить твердый углеродный остаток и собрать газообразные продукты. <...> Преимущество предварительного пиролиза подтвердил и анализ состава. После такой обработки в конечном продукте исчезала фаза силицида железа. Это снижало количество нежелательных примесей и повышало долю целевого карбида кремния», – рассказала один из авторов исследования, ассистент отделения материаловедения ТПУ Жанар Болатова.

Карбид кремния – твердый, термостойкий и устойчивый к коррозии материал с высокой теплопроводностью. Его применяют при изготовлении абразивов, огнеупорных изделий, керамики, нагревательных элементов и компонентов силовой электроники.

В ходе дополнительных исследований ученые выяснили, как количество углерода влияет на образование карбида кремния. При увеличении его содержания в исходной смеси от нуля до 30 процентов доля карбида кремния в твердом продукте выросла с 46 до 61 процента. При этом содержание свободного кремния снизилось с 19,7 до 8,3 процента, а доля диоксида кремния – с 3 процентов до следовых количеств.