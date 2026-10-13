Помощь в рамках инициативы «Гуманитарный мост имени Ахмеда бин Рашида» доставлена в Газу в ходе операции «Благородный рыцарь 3»

ЭЛЬ-АРИШ, 13 октября 2026 года (WAM) -- Продовольственная помощь в рамках инициативы «Гуманитарный мост имени Ахмеда бин Рашида», реализуемой Фондом глобальных инициатив Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума в сотрудничестве с операцией «Благородный рыцарь 3», поступила в сектор Газа через пограничный переход Рафах. Помощь предназначена для поддержки палестинского населения и удовлетворения его основных потребностей.

Доставке помощи предшествовала серия гуманитарных авиарейсов из международного аэропорта Аль Мактум. Это стало очередным шагом к достижению цели инициативы по доставке жителям сектора Газа более 10 млн порций еды. Инициатива реализуется в память о покойном шейхе Ахмеде бин Рашиде Аль Мактуме и в знак признания его заслуг в гуманитарной сфере.

Сотрудники операции «Благородный рыцарь 3» подготовили и погрузили гуманитарную помощь в логистическом центре ОАЭ в египетском городе Эль-Ариш, после чего доставили ее к пограничному переходу Рафах для отправки в сектор Газа. Эта работа ведется в рамках продолжающихся усилий по оказанию помощи палестинскому народу и облегчению его страданий.

Ранее Фонд глобальных инициатив Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума в сотрудничестве с операцией «Благородный рыцарь 3» организовал во Всемирном торговом центре Дубая масштабную гуманитарную акцию по приготовлению еды. Акция вызвала широкий отклик среди населения, став отражением традиционных для общества ОАЭ ценностей гуманизма, щедрости и солидарности.