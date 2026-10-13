ОАЭ и Китай обсудили укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства

ПЕКИН, 13 октября 2026 года (WAM) -- Специальный посланник президента ОАЭ в Китае, председатель Управления по исполнительным вопросам Хальдун Халифа Аль Мубарак в ходе визита в Пекин встретился с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел КНР Ван И.

На встрече стороны рассмотрели двусторонние отношения в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства и обсудили пути их укрепления, а также расширения сотрудничества в ключевых секторах. Это отражает обоюдную заинтересованность в развитии совместной деятельности и создании новых возможностей для взаимодействия.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и подчеркнули важность дальнейшей координации и поддержания тесных консультаций между двумя странами.

Во встрече приняли участие посол ОАЭ в КНР Хусейн бин Ибрагим Аль Хаммади, а также высокопоставленные представители обеих сторон.