Президент ОАЭ принял телефонный звонок от президента России

АБУ-ДАБИ, 13 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял телефонный звонок от президента Российской Федерации Его Превосходительства Владимира Путина.

В ходе разговора лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и совместные усилия по дальнейшему укреплению стратегического партнерства в интересах обеих стран.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке.

Оба лидера подчеркнули важность укрепления безопасности и стабильности на благо всех стран и народов региона.