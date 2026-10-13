Абдулла бин Заед провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии

АБУ-ДАБИ, 13 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор со своим братом, министром иностранных дел братского Королевства Саудовская Аравия Его Королевским Высочеством принцем Фейсалом бин Фарханом бин Абдуллой.

В ходе разговора шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян решительно осудил нападения террористической группировки хуситов на мирных жителей и объекты гражданской и экономической инфраструктуры Саудовской Аравии. Он подтвердил полную солидарность ОАЭ с королевством и поддержку всех мер, направленных на обеспечение его безопасности и стабильности.

Стороны также обсудили последние события в регионе и усилия по поддержанию региональной безопасности и стабильности.