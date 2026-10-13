Абдулла бин Заед обсудил с министром-координатором Индонезии по вопросам человеческого развития и культуры укрепление двусторонних отношений

АБУ-ДАБИ, 13 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с министром-координатором Индонезии по вопросам человеческого развития и культуры Сугионо. Стороны обсудили двусторонние отношения и пути их укрепления с учетом взаимных интересов двух стран, а также в целях содействия процветанию и благополучию их народов.

Министры также рассмотрели возможности расширения сотрудничества между ОАЭ и Индонезией в различных сферах, включая образование, экономику, торговлю и инвестиции, в рамках Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами.

В ходе разговора Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян поздравил Сугионо с назначением на должность министра-координатора Индонезии по вопросам человеческого развития и культуры и выразил стремление продолжать совместную работу по дальнейшему развитию и укреплению отношений между двумя странами.

Стороны также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, и обменялись мнениями по ним.