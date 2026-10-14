В Тихом океане сформировался шторм «Труди», в Мексике из-за непогоды погибли шесть человек

МАЙАМИ, 14 октября 2026 года (WAM) -- В Тихом океане сформировался тропический шторм «Труди». Число погибших в Мексике в результате урагана «Саймон» и воздействия остатков тропического шторма «Рэйчел» возросло до шести человек. По данным властей, проливные дожди вызвали наводнения и оползни на тихоокеанском побережье страны.

Ураган «Саймон» первой категории продолжает медленно перемещаться у тихоокеанского побережья Мексики, принося сильные дожди в штаты Наярит и Синалоа. Власти сохраняют повышенную готовность из-за роста уровня воды в реках и угрозы наводнений.