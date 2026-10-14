Цены на золото остаются стабильными в ожидании данных по инфляции в США

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 14 октября 2026 года (WAM) -- Цены на золото в среду практически не изменились на фоне ожидания публикации данных по потребительской инфляции в США позднее в течение дня. Инвесторы рассчитывают, что эти данные помогут оценить текущую позицию Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении денежно-кредитной политики.

К 02:51 по Гринвичу цена золота на спотовом рынке оставалась практически неизменной на уровне 4 159,45 доллара за унцию. Декабрьские фьючерсы на золото в США подорожали на 0,1% до 4 182,60 доллара за унцию.

Среди других драгоценных металлов серебро на спотовом рынке подешевело на 0,6% до 59,11 доллара за унцию. Цена платины оставалась стабильной на уровне 1 664,19 доллара за унцию, а палладий подорожал на 0,4% до 1 130,81 доллара за унцию.