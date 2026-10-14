Президент ОАЭ пригласил президента Ливана на саммит Недели устойчивого развития в Абу-Даби в 2027 году

АБУ-ДАБИ, 14 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил президенту Ливанской Республики Джозефу Ауну письменное послание с приглашением посетить церемонию открытия Недели устойчивого развития в Абу-Даби, церемонию награждения лауреатов Премии Заеда в области устойчивого развития, а также принять участие в саммите Недели устойчивого развития в Абу-Даби, который пройдет 12 и 13 января 2027 года.

Послание было передано президенту Джозефу Ауну во время его встречи с послом ОАЭ в Ливане Фахадом Салемом Аль Кааби.