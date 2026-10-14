Нассер Аль Розуки переизбран вице-президентом Всемирной федерации каратэ

БЕЛЬСКО-БЯЛА, Польша, 14 октября 2026 года (WAM) -- Генерал-майор в отставке Нассер Абдулраззак Аль Розуки переизбран вице-президентом Всемирной федерации каратэ на период с 2026 по 2030 год, набрав наибольшее число голосов среди избранных кандидатов.

Выборы состоялись во вторник в ходе Генеральной ассамблеи Всемирной федерации каратэ в польском городе Бельско-Бяла. В ней приняли участие руководители и представители национальных федераций каратэ, представляющие пять континентов.

Генеральная ассамблея совпала по времени с чемпионатом мира по каратэ среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года, который проходит в Польше с 14 по 18 октября.

Члены руководящих органов Федерации каратэ ОАЭ и Азиатской федерации каратэ поздравили Аль Розуки с переизбранием, отметив доверие, оказанное ему Генеральной ассамблеей федерации.

Помимо должности во Всемирной федерации каратэ, Аль Розуки возглавляет Федерацию каратэ ОАЭ и Азиатскую федерацию каратэ. Опираясь на свой многолетний опыт, он сумел укрепить сотрудничество между национальными, континентальными и международными федерациями и способствовал созданию условий для устойчивого развития каратэ.