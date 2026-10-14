Правитель Рас-эль-Хаймы принял генерального консула Японии в Дубае и северных эмиратах

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 14 октября 2026 года (WAM) -- Член Высшего совета ОАЭ, правитель Рас-эль-Хаймы Его Высочество шейх Сауд бин Сакр Аль Касими принял сегодня генерального консула Японии в Дубае и северных эмиратах Его Превосходительство Такаси Манабэ, прибывшего с визитом в связи со вступлением в должность.

Правитель Рас-эль-Хаймы приветствовал генерального консула и пожелал ему успехов в выполнении обязанностей, выразив надежду, что его деятельность будет способствовать укреплению сотрудничества между ОАЭ и Японией в различных областях.