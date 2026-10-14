В ЕС расширят возможности Шенгенской информационной системы для борьбы с терроризмом и организованной преступностью

БРЮССЕЛЬ, 14 октября 2026 года (WAM) -- С 15 октября в Шенгенской информационной системе (SIS) появятся новые функции, которые позволят эффективнее бороться с терроризмом и организованной преступностью.

В системе появится новый вид уведомлений, благодаря которому все страны ЕС смогут в режиме реального времени получать информацию о подозреваемых в терроризме и тяжких преступлениях, предоставляемую странами за пределами Евросоюза и международными организациями.

При поддержке Европола государства ЕС смогут вносить в систему проверенные сведения, полученные от зарубежных партнеров. В частности, это касается иностранных боевиков, участвующих в террористической деятельности, лиц, проходящих в качестве подозреваемых по делам о тяжких преступлениях, а также подозреваемых в причастности к терроризму. На основании полученной информации страны ЕС смогут направлять соответствующие уведомления через систему.

Ожидается, что эти изменения помогут пограничникам и полицейским стран ЕС выявлять больше преступников и террористов, а также улучшат взаимодействие между правоохранительными органами.

При этом страны ЕС по-прежнему смогут использовать действующие виды уведомлений, в том числе о розыске лиц на основании ордеров на арест, а также об отказе во въезде или пребывании на территории стран Шенгенской зоны.