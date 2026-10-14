Абдулла бин Заед и министр иностранных дел Индии обсудили стратегические отношения между двумя странами

АБУ-ДАБИ, 14 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства и всеобъемлющего экономического партнерства между двумя странами.

В ходе встречи в Абу-Даби главы внешнеполитических ведомств рассмотрели достигнутый прогресс в развитии сотрудничества в различных сферах, включая экономику, торговлю и инвестиции, а также другие направления, отвечающие приоритетам развития обеих стран.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед приветствовал Джайшанкара и подтвердил прочность многолетних связей между ОАЭ и Индией, а также обоюдное стремление использовать имеющиеся возможности для дальнейшего расширения сотрудничества в различных областях, реализации планов развития и повышения благосостояния народов двух стран.

Министры также обсудили последние события и развитие ситуации в регионе.