В ДР Конго зафиксирована самая быстро распространяющаяся вспышка Эболы за всю историю наблюдений, число жертв достигло 4 410

КИНШАСА, 15 октября 2026 года (WAM) -- Вспышка лихорадки Эбола, начавшаяся в мае в Демократической Республике Конго, стала самой быстро распространяющейся за всю историю наблюдений. Об этом сообщил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

По последним данным эпидемиологического надзора, в стране подтверждено 9 144 случая заражения, из которых 4 410 закончились летальным исходом. Соответствующие сведения в среду опубликовал Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Нынешняя вспышка, вызванная вирусом Бундибугио, стала крупнейшей по числу заболевших и умерших в истории ДР Конго. По предупреждениям органов здравоохранения, сдерживать распространение инфекции мешают нестабильная обстановка в сфере безопасности, вынужденное перемещение населения и трудности с отслеживанием контактов зараженных людей.