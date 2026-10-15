Цены на золото растут после падения до недельного минимума

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 15 октября 2026 года (WAM) -- Цены на золото в четверг выросли более чем на 1% после снижения до недельного минимума на предыдущей торговой сессии.

К 02:57 по Гринвичу стоимость золота на спотовом рынке выросла на 1,3% до 4 158,63 доллара за унцию. В среду цены на драгоценный металл опустились до самого низкого уровня с 7 октября.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на 1,8% до 4 180 долларов за унцию.

Среди других драгоценных металлов серебро на спотовом рынке подорожало на 1,1% до 56,26 доллара за унцию, платина подорожала на 0,3% до 1 611,15 доллара за унцию, а палладий вырос в цене на 1,3% до 1 107,83 доллара за унцию.