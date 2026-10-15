В Пакистане при обрушении крыши школы погиб 21 ребенок, более 40 человек пострадали

ИСЛАМАБАД, 15 октября 2026 года (WAM) -- По меньшей мере 21 ребенок погиб в четверг в результате обрушения крыши частной школы в районе Дир-Колони города Пешавар, административного центра провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщили местные власти.

По словам начальника полиции Пешавара д-ра Миана Саида, в результате происшествия пострадали более 40 человек.

Представитель больницы Lady Reading Мохаммед Асим сообщил, что в медицинское учреждение доставили тела не менее 21 погибшего.