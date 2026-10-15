Велогонщик UAE Team Emirates-XRG Бенуа Коснефруа занял третье место в гонке «Джиро дель Венето»

РИМ, 15 октября 2026 года (WAM) -- Французский велогонщик команды UAE Team Emirates-XRG Бенуа Коснефруа занял третье место в гонке «Джиро дель Венето», прошедшей в среду в Италии. На финишном подъеме в Виченце он провел мощный спринт благодаря слаженной работе команды и тактической поддержке своего товарища, действующего чемпиона мира Брэндона Макналти.

Победителем стал итальянец Алессандро Кови из команды Jayco AlUla, преодолевший дистанцию за 3 часа 35 минут 52 секунды. Второе место занял норвежец Антон Шармиг из Uno-X Mobility. Коснефруа финишировал третьим, принеся UAE Team Emirates-XRG еще одно призовое место на европейских соревнованиях.

«Я рад завершить гонку на пьедестале, хотя, конечно, хотел бы победить. Думаю, если бы я выбрал другую тактику на заключительном подъеме, у меня был бы шанс выиграть. Но я все равно доволен результатом после великолепной работы всей команды сегодня», — сказал Коснефруа.

По его словам, поддержка товарища по команде Брэндона Макналти, выступающего в майке чемпиона мира, придала ему уверенности и дополнительных сил на последнем километре дистанции, что помогло финишировать в тройке сильнейших.