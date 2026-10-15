Председатель ФНС ОАЭ осудил атаки хуситов на Саудовскую Аравию и подтвердил полную солидарность с королевством

АБУ-ДАБИ, 15 октября 2026 года (WAM) -- Председатель Федерального национального совета (ФНС) ОАЭ Сакр Гобаш подтвердил полную солидарность ОАЭ с Саудовской Аравией и решительно осудил атаки террористической группировки хуситов на мирных жителей, а также гражданские и экономические объекты королевства.

Об этом говорится в послании, которое Сакр Гобаш направил в знак солидарности председателю Консультативного совета Саудовской Аравии шейху доктору Абдулле бин Мохаммеду бин Ибрагиму Аль аш-Шейху. В нем председатель ФНС решительно осудил атаки, подчеркнув, что они нарушают суверенитет королевства и представляют угрозу его безопасности и стабильности.

Председатель ФНС вновь подтвердил неизменную поддержку ОАЭ всех мер, принимаемых Саудовской Аравией для обеспечения безопасности и стабильности королевства, а также защиты его населения. Он также выразил искренние соболезнования и сочувствие в связи с гибелью людей в результате атак и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.