Руководство ОАЭ выразило соболезнования королю Саудовской Аравии в связи с жертвами атак на аэропорт имени короля Халида

АБУ-ДАБИ, 15 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил телеграмму с соболезнованиями хранителю двух святынь, королю Саудовской Аравии Сальману бин Абдулазизу Аль Сауду, в связи с атаками на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате которых несколько человек погибли и получили ранения. Он выразил искренние соболезнования и сочувствие в связи с гибелью людей, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра, председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян также направили королю Саудовской Аравии аналогичные телеграммы.