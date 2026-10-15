Руководство ОАЭ поздравило президента Лаоса с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами

АБУ-ДАБИ, 15 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительную телеграмму президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между ОАЭ и дружественной Лаосской Народно-Демократической Республикой.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра, председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравительные телеграммы президенту Тхонглуну Сисулиту и премьер-министру Лаоса Салемсаю Коммаситу.