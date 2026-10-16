Цены на нефть показали разнонаправленную динамику, Brent торгуется по 105,92 доллара за баррель

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября 2026 года (WAM) -- Цены на нефть завершили торги в четверг разнонаправленно. Инвесторы оценивали возможное смягчение американских ограничений в отношении так называемого «теневого флота» нефтяных танкеров. При этом на цены продолжали влиять геополитические риски, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене на 14 центов, или 0,13%, до 105,92 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 2,88 доллара, или 3,03%, до 97,97 доллара за баррель. Росту котировок WTI способствовало резкое сокращение запасов сырой нефти в США.