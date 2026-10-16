ОАЭ активизируют усилия по борьбе с голодом и укреплению продовольственной безопасности на региональном и глобальном уровнях

АБУ-ДАБИ, 16 октября 2026 года (WAM) -- ОАЭ играют ведущую роль в международных усилиях по борьбе с голодом и недоеданием, оказывая гуманитарную помощь, развивая партнерские отношения в сфере развития и внедряя инновации в сельском хозяйстве. Эта деятельность направлена на спасение человеческих жизней, повышение устойчивости продовольственных систем и обеспечение стабильного снабжения продовольствием.

В 2026 году ОАЭ реализовали ряд инициатив в этой области, в том числе провели гуманитарные кампании по оказанию помощи наиболее уязвимым группам населения, расширили международное сотрудничество в целях развития программ по обеспечению полноценного питания, а также внедрили инновационные проекты, направленные на увеличение объемов сельскохозяйственного производства и повышение устойчивости местных сообществ к продовольственным кризисам.

В феврале 2026 года вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум объявил о запуске кампании «Edge of Life», призванной спасти пять миллионов детей от голодной смерти. В рамках кампании удалось собрать более 2,822 млрд дирхамов от 44 208 жертвователей, что значительно превысило первоначально установленную цель в 1 млрд дирхамов.

Фонд глобальных инициатив Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума (MBRGI), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Детский инвестиционный фонд (CIFF) объявили о партнерстве на сумму 300 млн долларов США (1,0175 млрд дирхамов) для реализации кампании. В рамках соглашения MBRGI и CIFF совместно выделят 100 млн долларов, а ЮНИСЕФ привлечет еще 200 млн долларов через своих партнеров для расширения программ по обеспечению полноценного питания, направленных на спасение детских жизней.

ОАЭ также выделили грант в размере 20 млн долларов Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП) для оказания помощи населению, пострадавшему от конфликта в Судане, и направили в Кению 30 тонн продовольственной помощи для поддержки семей, пострадавших от засухи и других проблем, связанных с изменением климата.

Кроме того, ОАЭ выделили 8 млн долларов Чаду для преодоления последствий климатического явления Эль-Ниньо и борьбы с угрозой голода и недоедания. Одновременно в рамках операции «Благородный рыцарь 3» ОАЭ доставляли продовольственную помощь в сектор Газа наземным, морским и воздушным транспортом.

Компания DP World совместно со Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) организовала перевозку 5 тыс. тонн риса для поддержки гуманитарных операций в Бурунди, Демократической Республике Конго и Руанде. В рамках сотрудничества были приняты логистические меры, позволившие покрыть часть расходов на морскую транспортировку груза.

В апреле ОАЭ были избраны в состав Исполнительного совета ВПП на период 2026–2028 годов. Это позволило стране расширить свое участие в международных усилиях по борьбе с голодом, выйдя за рамки предоставления гуманитарной помощи. Теперь ОАЭ также участвуют в определении направлений этой работы, поддержке гуманитарных операций и цепочек поставок, а также в обеспечении доставки продовольствия наиболее уязвимым группам населения в условиях глобальных вызовов.

В сентябре Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ (MOCCAE) организовало в Постоянном представительстве ОАЭ при ООН в Нью-Йорке встречу высокого уровня с участием министров и диалог по вопросам реализации практических мер на тему «От дефицита водных ресурсов к практическим действиям: разработка национальных подходов к обеспечению сельского хозяйства водой». Мероприятие состоялось в рамках участия министерства в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе обсуждений основное внимание уделялось преобразованию национальных приоритетов в конкретные проекты, расширению доступа к экспертным знаниям, данным и технологиям, повышению эффективности орошения, повторному использованию воды, защите подземных вод, регулированию засоления и внедрению цифровых решений.

Круглый стол стал одним из этапов подготовки к Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года, которая пройдет в Абу-Даби с 8 по 10 декабря. При подготовке к конференции учитываются итоги климатического саммита COP28, в том числе Декларация ОАЭ об устойчивом сельском хозяйстве, устойчивых продовольственных системах и борьбе с изменением климата.

Благотворительная организация Dubai Cares, входящая в структуру Фонда глобальных инициатив Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума (MBRGI), запустила кампанию «Feed a Child, Build a Kitchen» («Накорми ребенка, построй кухню») в поддержку программы экологически устойчивого школьного питания в Кении. В дальнейшем инициативу планируется распространить на другие страны Африки к югу от Сахары.

Кампания направлена на обеспечение устойчивого доступа к продовольствию. Более 90% детей в Африке не получают сбалансированного питания, а в Кении 60% детей страдают от недоедания, что отрицательно сказывается на посещаемости школы, концентрации внимания и успеваемости.

ОАЭ и США выступили инициаторами международной инициативы «Сельскохозяйственные инновации для климата» (AIM for Climate), запущенной в ноябре 2021 года. Первоначально в ее рамках предусматривалось выделение 4 млрд долларов на развитие инноваций в сельском хозяйстве по всему миру. В мае 2023 года было объявлено, что объем инвестиций в рамках инициативы превысил 13 млрд долларов.

На климатическом саммите COP28, состоявшемся в ОАЭ, 134 страны подписали декларацию об устойчивом сельском хозяйстве, устойчивости продовольственных систем и мерах по борьбе с изменением климата. Кроме того, для укрепления продовольственной безопасности в условиях изменения климата удалось привлечь более 2,5 млрд долларов.

На национальном уровне ОАЭ запустили программу по повышению устойчивости цепочек поставок, направленную на диверсификацию источников импорта, поддержку местного производства и сельского хозяйства, а также укрепление международного партнерства.

В октябре ОАЭ также провели Всемирную продовольственную неделю, используя преимущества своего стратегического расположения на пересечении торговых путей между Азией, Африкой и Европой, а также развитой логистической инфраструктуры.

В 2025 году объем внешней торговли ОАЭ продовольствием, сельскохозяйственной и сопутствующей продукцией достиг 41,8 млрд долларов. При этом проект Food Tech Valley в Дубае привлек инвестиции в размере 50 млрд долларов для развития устойчивой продовольственной системы, в том числе технологий вертикального и гидропонного земледелия, а также прецизионной ферментации.

ОАЭ также реализуют Национальную стратегию продовольственной безопасности до 2051 года, которая предусматривает 38 краткосрочных и долгосрочных инициатив. Ее цель заключается в том, чтобы к 2051 году вывести страну в число мировых лидеров по индексу продовольственной безопасности.