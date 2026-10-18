Абдулла бин Заед провел телефонный разговор с главой МИД Кувейта

АБУ-ДАБИ, 18 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Кувейта шейхом Джаррахом Джабером Аль Ахмедом Ас Сабахом.

В ходе разговора стороны обсудили последние региональные и международные события, а также усилия по укреплению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед и шейх Джаррах также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес и касающихся давних братских отношений между двумя странами.