Абдулла бин Заед и премьер-министр, глава МИД Катара обсудили по телефону ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 18 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян и премьер-министр, министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдурахман бин Джассим Аль Тани в ходе телефонного разговора обсудили последние события в регионе и усилия по укреплению безопасности и стабильности.

Стороны также рассмотрели давние братские отношения между ОАЭ и Катаром и обсудили пути укрепления сотрудничества в общих интересах и в целях содействия процветанию народов двух стран.