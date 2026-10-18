Абдулла бин Заед и глава МИД Марокко обсудили по телефону ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 18 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян и министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита в ходе телефонного разговора обсудили последние события в регионе и усилия по укреплению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Стороны также рассмотрели давние братские отношения между ОАЭ и Марокко и обсудили пути укрепления сотрудничества в общих интересах, а также в целях содействия развитию и процветанию обеих стран и их народов.