Абдулла бин Заед и глава МИД Великобритании обсудили по телефону ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 18 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян и министр иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Эд Милибэнд в ходе телефонного разговора обсудили региональные события и ситуацию на Ближнем Востоке.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили пути активизации региональных и международных усилий по укреплению мира и безопасности как в регионе, так и во всем мире.

Кроме того, стороны рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в контексте сотрудничества между ОАЭ и Великобританией, а также пути укрепления двусторонних отношений в целях содействия реализации приоритетных задач развития двух дружественных стран.